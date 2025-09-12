Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд высказался о грядущем поединке с Саулем Альваресом

Теренс Кроуфорд высказался о грядущем поединке с Саулем Альваресом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе представитель США Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем бое с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Каждый может стать никем. В воскресенье мы всё увидим. Это историческая вещь. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать самым лучшим. Я иду вперёд, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришёл сюда, чтобы не допустить ошибок», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Материалы по теме
Пресс-конференция Канело — Кроуфорд: соперники блеснули красноречием!
Live
Пресс-конференция Канело — Кроуфорд: соперники блеснули красноречием!

Самый юный чемпион по боксу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android