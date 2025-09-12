Теренс Кроуфорд высказался о грядущем поединке с Саулем Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе представитель США Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем бое с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Каждый может стать никем. В воскресенье мы всё увидим. Это историческая вещь. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать самым лучшим. Я иду вперёд, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришёл сюда, чтобы не допустить ошибок», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

