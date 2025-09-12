Скидки
Бокс/ММА

«Сделаю всё, чтобы оформить нокаут». Сауль Альварес — о предстоящем бое с Кроуфордом



Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, высказался о предстоящем бое с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом. Отметим, на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Я тренируюсь каждый день. Я люблю то, что я делаю. Я люблю бокс. И мне очень нравятся испытания. Это будет очередное испытание, с которым я справлюсь. Я хорошо подготовился к поединку. И вы увидите все мои сильные стороны. Кроуфорд — один из лучших бойцов. Но я сделаю всё, чтобы оформить нокаут. И я покажу вам это», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Бой состоится в ночь с 13 на 14 сентября в американском Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

