Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес ответил на вопрос о возможном бое с Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, поделился мыслями о возможном поединке с непобеждённым американским боксёром Дэвидом Бенавидесом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Бой с Бенавидесом? Я никогда не говорю — нет. Мы вернёмся к этому позже. А пока я сосредоточен на текущем поединке», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Напомним, в ближайшем поединке, который состоится в рамкам вечера профессионального бокса в американском Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 сентября, Канело встретится с 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

