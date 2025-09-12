Скидки
Перейра – об Анкалаеве: у него нет никакого права голоса

Бывший чемпион UFC Алекс Перейра высказался о россиянине Магомеде Анкалаеве накануне титульного реванша. В марте 2025 года Анкалаев победил Перейру единогласным решением и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Договориться о реванше было несложно. Как только я вышел из того боя, я уже знал, что получу немедленный реванш. Нужно было лишь дождаться, пока моё тело восстановится. У меня было много травм, много проблем. Но то, что он — чемпион, лишь показывает, что у него нет никакого права голоса. В итоге произошло именно то, о чём я договорился с UFC и что было удобно для меня. Он хотел драться в июле. Он хотел драться в другие даты, но этого не случилось. Всё произошло именно так, как нужно было мне и как я хотел», — приводит слова Перейры MMAJunkie.

Реванш между Перейрой и россиянином Анкалаевым состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

