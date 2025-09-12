Скидки
Теренс Кроуфорд рассказал о готовности к предстоящему титульному бою с Саулем Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе представитель США Теренс Кроуфорд рассказал о готовности к бою с с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Я готов! Я собираюсь стать неоспоримым чемпионом в его дивизионе. Я уже делал это. И сделаю это снова. Этот бой выглядит великим. И я шёл к нему год за годом. А теперь я подерусь с Канело. Кто говорил, что это невозможно? Я чувствую себя великолепно. Я сосредоточен. И я хочу только одного», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

