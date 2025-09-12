Канело: поединок с Кроуфордом — один из самых легендарных в истории. Всё стоит на кону

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес оценил важность предстоящего титульного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом. Победитель этого боя завоюет звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

«Я горжусь всем, чего добился. Я очень дисциплинирован, меня уважают. Я работаю жёстко и добиваюсь своих целей.

Это один из самых легендарных поединков в истории. Всё стоит на кону. И я счастлив здесь находиться», — сказал Канело на пресс-конференции.

Бой между Альваресом и Кроуфордом пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях вечера.

Видео: Канело готовится к бою с Кроуфордом