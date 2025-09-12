Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Канело обвинил организатора предстоящего титульного боя в симпатиях к Кроуфорду

Канело обвинил организатора предстоящего титульного боя в симпатиях к Кроуфорду
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес на пресс-конференции перед титульным поединком с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом вступил в пикировку с организатором боя — председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Победитель поединка Альварес — Кроуфорд завоюет звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

Турки. В этом поединке Теренс может взять очередное звание абсолютного чемпиона

Канело. Ты хочешь этого.

Турки. Я должен был это сказать.

Бой между Альваресом и Кроуфордом пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях вечера.

Видео: Промо к поединку Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Материалы по теме
Бой Канело и Кроуфорда уже вошёл в историю продаж. Всё про билеты и трансляции
Бой Канело и Кроуфорда уже вошёл в историю продаж. Всё про билеты и трансляции
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android