Канело обвинил организатора предстоящего титульного боя в симпатиях к Кроуфорду

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес на пресс-конференции перед титульным поединком с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом вступил в пикировку с организатором боя — председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Победитель поединка Альварес — Кроуфорд завоюет звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Турки. В этом поединке Теренс может взять очередное звание абсолютного чемпиона

Канело. Ты хочешь этого.

Турки. Я должен был это сказать.

Бой между Альваресом и Кроуфордом пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях вечера.

Видео: Промо к поединку Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд