Дана Уайт: Дональд Трамп — фанат UFC и мой друг на всю жизнь, дружим 25 лет

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом после встречи с ним в Белом доме, где стороны обсудили организацию в этой локации турнира по смешанным единоборствам в 2026 году.

«Теперь мы в начале большого проекта. Нам предстоит большая работа. Мы с Трампом дружим, вроде бы, 25 лет. Тут дело не в политике, он правда мой друг на всю жизнь и большой фанат UFC. Он смотрел турниры UFC задолго до того, как стал президентом. И не только UFC, он вообще любит единоборства», — сказал Уайт на канале The Herd with Colin Cowherd в YouTube.

Ранее стало известно, что в конце июня 2026 года на территории Белого дома в Вашингтоне (резиденции президента США) пройдёт масштабный турнир UFC, мероприятие будет приурочено к празднику Дня независимости США (4 июля).

