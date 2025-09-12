Бывший боец UFC Харди сделал прогноз на бой Махачева и Маддалены

Бывший участник UFC Дэн Харди поделился ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева против австралийца Джека Деллы Маддалены. Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе пройдёт 15 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Я думаю, что разносторонняя подготовка Ислама представляет проблему для любого бойца. Вижу, как он принимает удары, и я вижу, что это, вероятно, обмен ударами 50 на 50, где Махачев выигрывает за счет ударов ногами, но затем в дело вступают его борцовские приемы. Вероятно, он выиграет болевым приемом в чемпионских раундах», — приводит слова Харди MMAJunkie.

Делла Маддалена (18 побед и 2 два поражения в MMA, 8 побед в UFC) проведёт первую защиту титула в полусреднем весе против Махачева (27-1 в MMA, 16-1 в UFC) в главном поединке турнира UFC 322 15 ноября в «Madison Square Garden» в Нью-Йорке. Махачев поднимется в весовую категорию до 77 кг после рекордных четырёх защит титула в лёгком весе.