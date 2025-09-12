Шлеменко — Ковалёв: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Уже сегодня, 12 сентября, в Челябинске пройдёт бойцовский турнир RCC 23, в главном поединке которого бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко встретится с белорусом Владиславом Ковалёвым. Для спортсменов это будет реванш.

Прямую трансляцию противостояния будет вести телеканал UDAR. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой детально осветит поединок.

Напомним, первый бой между спортсменами проходил в мае 2025 года на RCC 22 и завершился победой Ковалёва раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23: