Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, когда Махачев отправится в США для подготовки к бою с Делла Маддаленой

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отправится в США для финального этапа подготовки к поединку за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пять недель до боя. Об этом рассказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Подготовка проходит нормально. Первый этап подготовки Ислам прошёл в Кисловодске, сейчас проходит второй этап в Дагестане, третий этап — в Дубае, там они проведут месяц вместе с одноклубниками, потому что очень много ребят будут там драться на турнирах PFL и UFC.

Так что следующий этап сборов передвинется туда. А уже последний этап начнётся за пять недель до его боя в Нью-Йорке, отправится в Америку за пять недель», — приводит слова Ризвана Магомедова «Матч ТВ».

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.

