Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

14 сентября в Нагое (Япония) пройдёт боксёрский вечер, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титула с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан).

Зрители в Российской Федерации смогут посмотреть прямую трансляцию поединка между Иноуэ и Ахмадалиевым на платформе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Начало трансляции боксёрского турнира запланировано на 10:30 мск. Иноуэ и Ахмадалиев выйдут в ринг ориентировочно в 13:45 мск.

Главные новости дня: