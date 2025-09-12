Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Скидки
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

14 сентября в Нагое (Япония) пройдёт боксёрский вечер, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титула с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Муроджон Ахмадалиев

Зрители в Российской Федерации смогут посмотреть прямую трансляцию поединка между Иноуэ и Ахмадалиевым на платформе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Начало трансляции боксёрского турнира запланировано на 10:30 мск. Иноуэ и Ахмадалиев выйдут в ринг ориентировочно в 13:45 мск.

