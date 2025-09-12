Скидки
Бокс/ММА

Сауль Альварес прервал спикера, когда тот заговорил о президенте UFC Дане Уайте

Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе 35-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес во время пресс-конференции перед боем с американцем Теренсом Кроуфордом отдал должное боксу как виду спорта.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

На пресс-конференции присутствовал также президент UFC Дана Уайт, который занимается продвижением поединка. Когда организаторы упомянули Уайта как спортивного менеджера, отметив его вклад в повышении интереса к ММА и выразив надежду, что он также усилит интерес к боксу, Альварес прервал спикера:

«Эй, интерес к боксу всегда был велик. Не говорите, что бокс недостаточно велик», — сказал Сауль.

Комментарии
