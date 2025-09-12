Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 12 сентября, в Челябинске состоится бойцовский турнир RCC 23, главным событием которого станет поединок между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянином Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым. Для спортсменов это будет бой-реванш.

Прямую трансляцию противостояния будет вести телеканал UDAR. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой детально осветит ход боя и события после него.

Напомним, впервые спортсмены встречались в мае 2025 года на турнире RCC 22. Тот бой завершился победой Ковалёва раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23: