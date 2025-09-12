Скидки
«Вот чего ему не хватает». Дана Уайт ответил, как собирается реформировать бокс

Президент UFC Дана Уайт поделился видением будущего профессионального бокса, подчеркнув, что этот вид спорта должен развиваться, подобно крупнейшим спортивным лигам США.

«Мы превратили UFC в нечто вроде НФЛ или НБА. Это полноценная лига, куда постоянно реинвестируются средства, и куда стремятся войти новые инвесторы — от спонсоров до финансовых структур. Вот чего не хватает боксу, и именно это я собираюсь попытаться реализовать», — сказал Уайт на канале Vegas PBS в YouTube.

По словам Даны, главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая позволит боксу выйти на новый уровень развития и привлечь больше внимания со стороны бизнеса и болельщиков.

