«Тяжёлый бой». Перейра — о реванше с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC Алекс Перейра высказался о предстоящем титульном реванше с Магомедом Анкалаевым.

«Причина поражения в первом бою? Это было сочетание множества факторов. Я не буду сидеть и искать оправдания. У нас будет возможность встретиться снова, и у нас есть целая команда, чтобы сделать все как надо. Нас ждёт тяжёлый поединок. В октагон выйдут два хорошо подготовленных бойца. Мы оба хотим одержать победу и оба хтим забрать титул», — приводит слова Перейры MMAJunkie.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.