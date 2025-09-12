Скидки
Президент UFC Дана Уайт: бокс сломался, я постараюсь его починить

Президент UFC Дана Уайт: бокс сломался, я постараюсь его починить
Президент UFC Дана Уайт высказался о планах в профессиональном боксе, подчеркнув, что намерен привнести туда изменения.

«Послушайте, когда я говорю о желании заняться боксом и попытаться починить его, то в моих словах не стоит искать ни эгоизм, ни высокомерие. Но бокс сломался. Я соперничаю с НФЛ, с НБА, с крупными киностудиями. Всё, что привлекает ваше внимание в субботу вечером, — моя работа. В боксе же всё по-другому. Я занимаюсь этим бизнесом уже 25 лет, а 26-й станет для меня первым в боксе. Конечно, мне предстоит соперничать с Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном, но я с нетерпением жду этого вызова», — сказал Уайт на YouTube-канале Vegas PBS.

