Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Фрэнсис Нганну встретился с Алистаром Оверимом

Фото: Фрэнсис Нганну встретился с Алистаром Оверимом
Комментарии

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с бывшим чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендентом на титул UFC нидерландцем Алистаром Оверимом.

«Встретился с Алистаром. Мы отлично провели время и пообщались за ужином», — подписал фото Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, Нганну и Оверим состязались друг с другом в октагоне 2 декабря 2017 года. Победу в первом раунде нокаутом тогда одержал Фрэнсис.

В общей сложности на счету Нганну в ММА 18 побед при трёх поражениях. На счету Оверима 47 побед и 19 поражений.

Материалы по теме
«Уберите этот дивизион». Проблемы с тяжёлым весом есть не только у UFC
«Уберите этот дивизион». Проблемы с тяжёлым весом есть не только у UFC

Нганну с цепью подтягивается на турнике:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android