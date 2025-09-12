Фото: Фрэнсис Нганну встретился с Алистаром Оверимом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с бывшим чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе и экс-претендентом на титул UFC нидерландцем Алистаром Оверимом.

«Встретился с Алистаром. Мы отлично провели время и пообщались за ужином», — подписал фото Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, Нганну и Оверим состязались друг с другом в октагоне 2 декабря 2017 года. Победу в первом раунде нокаутом тогда одержал Фрэнсис.

В общей сложности на счету Нганну в ММА 18 побед при трёх поражениях. На счету Оверима 47 побед и 19 поражений.

