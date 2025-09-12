«Надеюсь, этого не произойдёт». Уайт — о возможном бое Топурии и Кроуфорда

Президент UFC Дана Уайт высказался о желании бойца промоушена Илии Топурии подраться с американским боксёром Теренсом Кроуфордом.

«Очень надеюсь, что этого не произойдёт», — цитирует Уайта Championship Rounds.

Ранее Топурия говорил, что нокаутирует американца в ринге, на что тот ответил следующее: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА много пьют. Должно быть, он был под воздействием алкоголя».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).