Бетербиев высказался о предстоящем бое Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев поделился мнением о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом. Спортсмены сразятся в ночь на 14 сентября мск. Также Бетербиев отметил вклад в продвижении бокса председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

«Иногда смотришь на происходящее в боксе и понимаешь – мы живём в особенное время. Ещё недавно многие бои казались невозможными: разные промоутеры, разные телеканалы, вечные споры о месте, времени и гонорарах. А сегодня самые громкие имена бокса выходят друг против друга.

И большая заслуга в этом у Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха. Благодаря его инициативам профессиональный бокс снова стал центром внимания всего мира. Болельщики получают именно то, что хотят – настоящие бои, интригу и уверенность, что лучшие действительно встречаются с лучшими.

13 сентября Канело Альварес встретится с Теренсом Кроуфордом в Лас-Вегасе. Бой, о котором, насколько я знаю, раньше можно было только мечтать. Ну а теперь – это новая реальность бокса. Канело или Кроуфорд – как думаете, кто выиграет?» — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Промо к поединку Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд:

