«Всё к этому идёт». Арман Царукян — о возможном поединке с Хукером

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал слухи, что их бой с Дэном Хукером 22 ноября возглавит турнир UFC в Катаре.

«Самого контракта на бой нет, но поединок с Хукером возможен, да. Откуда появились слухи об этом поединке? Я сказал примерно, что подерусь в Катаре, Хукер об этом говорил, и люди потом начали от себя додумывать, а какое-то издание выпустило инсайдерскую информацию, что я с ним дерусь, и UFC планирует этот бой сделать. Пока точной информации нет, но всё к этому идет. Меня спросили, хочу ли я драться с Хукером, и я ответил согласием», — сказал Арман Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 19 сентября Царукян проведёт схватку по джиу-джитсу в рамках турнира ACB JJ, который пройдёт в Москве. Имя его соперника пока неизвестно.