Непобеждённый брат Забита Магомедшарипова выступит на турнире по джиу-джитсу в Москве

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, проведёт схватку по правилам джиу-джитсу 19 сентября на турнире ACB JJ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соперником Хасана станет действующий чемпион лиги Naiza в полулёгком весе Нурбек Кабдрахманов.

Напомним, последний поединок по правилам смешанных единоборств Хасан провёл на турнире Bellator Champions Series 3, который состоялся 22 июня 2024 года в Дублине (Ирландия). Тогда Магомедшарипов разделил клетку с американцем Тайлером Мэтисоном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хасана единогласным решением судей.