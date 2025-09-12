Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев намекнул, когда и где проведёт следующий поединок в UFC

Хамзат Чимаев намекнул, когда и где проведёт следующий поединок в UFC
Комментарии

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев намекнул, что проведёт следующий поединок на турнире UFC, который планируется провести в июне 2026 года на территории Белого дома.

Борз на своей странице в социальной сети Х опубликовал эмодзи, напоминающий очертания внешнего вида Белого дома.

Фото: Скриншот страницы Чимаева в социальной сети Х

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

Материалы по теме
«Чимаев дерётся под флагом ОАЭ, Россию он не представляет». Интервью с Вадимом Немковым
Эксклюзив
«Чимаев дерётся под флагом ОАЭ, Россию он не представляет». Интервью с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android