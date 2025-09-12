Хамзат Чимаев намекнул, когда и где проведёт следующий поединок в UFC

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев намекнул, что проведёт следующий поединок на турнире UFC, который планируется провести в июне 2026 года на территории Белого дома.

Борз на своей странице в социальной сети Х опубликовал эмодзи, напоминающий очертания внешнего вида Белого дома.

Фото: Скриншот страницы Чимаева в социальной сети Х

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.