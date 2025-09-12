Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил, готов ли устроить Макгрегору бой на турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт ответил, готов ли устроить Макгрегору бой на турнире UFC в Белом доме
Президент UFC Дана Уайт выразил надежду на то, что бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор примет участие в турнире UFC, который планируется провести в июне 2026 года на территории Белого дома.

— Конор выиграл один бой за последние семь лет. Хочешь ли ты увидеть его там [на турнире UFC в Белом доме]?
— Да, знаешь… Посмотрим, как всё развернётся. Я начну собирать кард в феврале. Если всё пойдёт по плану, то Конор может быть в этом карде.

— Ты всё равно бы его взял? То есть ты по-прежнему уважаешь его так сильно, хотя он создал [тебе] много проблем.
— Да. Это бойцовский бизнес, а не теннис, — сказал Уайт в интервью на The Jim Rome Show.

