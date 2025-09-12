Скидки
Бокс/ММА

Дана Уайт заявил, что не хочет видеть Джона Джонса на турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт заявил, что не хочет видеть Джона Джонса на турнире UFC в Белом доме
Президент UFC Дана Уайт высказался насчёт желания бывшего двойного чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Джона Джонса выступить на турнире UFC в Белом доме, отметив, что не хотел бы включать его в этот кард.

— Послушай, Джонс заявил, что не ушёл в отставку. Я думаю, ты говорил, что шанс один на миллион, что он подерётся в Белом доме. Он заявил, что находится в пуле тестирования и хочет быть в этом карде. Позволил бы ты ему принять участие в этом карде, если он чист и мотивирован?
— Что ж, каждое произнесённое тобой слово тут – это правда. И я никогда не беспокоюсь о том, что Джонс не чист в плане допинга. Люди сходят с ума от этого. Могу ли я рассчитывать на Джона Джонса?

Он ясно дал мне понять, что именно хочет там выступить. Но мне нужны люди в этом карде, на которых я могу положиться. Что бы ни случилось, неважно, сменится ли соперник или что-то ещё, мне нужны ребята, на которых я могу абсолютно положиться и которые точно выйдут на бой вечером.

Я не говорю «нет» Джону Джонсу и уважаю его стремление подраться на этом ивенте. Однако у нас с Джоном Джонсом только что было соглашение, из которого он вышел. Так что Джон не в топе моего списка [бойцов, кого хотел бы поставить драться на этом турнире], хотя я постоянно повторяю, что он величайший всех времён. Всё ещё знаю это как факт. Однако Джонс не величайший всех времён, на кого можно положиться, — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

