Арман Царукян проведёт схватку по джиу-джитсу с бывшим чемпионом UFC в Москве

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян проведёт схватку по бразильскому джиу-джитсу с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американцем Бенсоном Хендерсоном 19 сентября в Москве на турнире ACB JJ 18. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба ACB JJ

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Бенсону 41 год. Имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 30 побед и 12 поражений. Хендерсон выступает по правилам смешанных единоборств с 2006 года.