Непобеждённый чемпион UFC Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни

Директор социальной организации «Хайра» Минкаил Ахмадов сообщил, что 31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей его фирме на посадку 50 тыс. деревьев на территории Чеченской Республики.

«Два часа назад Хамзат предложил мне помочь сиротам. Но сбор уже был закрыт, и я пригласил его вложиться в озеленение. На то была воля Аллаха, он согласился», — приводит слова Ахмадова портал «Грозный-Информ».

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.