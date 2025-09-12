Влад Белаз задушил Александра Шлеменко в реванше и стал новым чемпионом RCC в среднем весе

Популярный белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, задушил на второй минуте третьего раунда 41-летнего бывшего обладателя титула UFC в среднем весе россиянина Александра Шлеменко в реванше, который состоялся сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске. Таким образом, Белаз стал первым, а также новым чемпионом RCC в среднем весе.

Первый бой между Владиславом и Александром состоялся 31 мая в Екатеринбурге и стал главным событием мероприятия RCC 22. Бой завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Владиславу Ковалёву 27 лет. Теперь в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет восемь побед и два поражения.