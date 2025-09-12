«Пояс едет в Беларусь». Влад Белаз прокомментировал завоевание титула RCC в среднем весе

Популярный белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, прокомментировал завоевание титула RCC в среднем весе после того, как задушил 41-летнего бывшего обладателя титула UFC в среднем весе россиянина Александра Шлеменко в реванше на турнире RCC 23 в Челябинске.

«Я представитель республики Беларусь. Мне нравится, как в России меня встречают. Это мои братья. Россия – мой второй дом. И я её очень люблю. Сегодня я стал чемпионом мира по версии RCC. Это мой первый пояс в смешанных единоборствах. Огромное уважение моему сопернику, низкий поклон и благодарность. Я был сегодня очень рад встретиться ещё раз. Пояс едет к нам домой, в Беларусь», — сказал Белаз после боя.