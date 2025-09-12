Шлеменко высказался о поражении от Белаза в реванше

41-летний бывший обладатель чемпионского пояса Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался о поражении от 27-летнего популярного белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, в реванше, который состоялся сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске.

«Дорогие друзья. Спасибо, что болеете и поддерживаете. Сегодня не получилось, но Влад дрался честно, вопросов никаких у меня нет», — сказал Шлеменко после боя.

Первый бой между Владиславом и Александром состоялся 31 мая в Екатеринбурге и стал главным событием мероприятия RCC 22. Бой завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.