«Ты следующий. Я тебя изобью и нокаутирую». Влад Белаз бросил вызов Магомеду Исмаилову

Действующий обладатель чемпионского титула RCC в среднем весе белорус Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, бросил вызов популярному российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.

«Магомед Исмаилов, выйди сюда. В октагон. Я ждал тебя здесь. Выходи сюда, если ты здесь. В декабре я тебя жду. Ты следующий. Я тебя изобью и нокаутирую», — сказал Белаз после боя.

Владиславу Ковалёву 27 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет восемь побед и два поражения.

Магомед к настоящему моменту в ММА записал на свой счёт 18 побед, три поражения, а один бой был признан ничьей.