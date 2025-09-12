Скидки
Опубликованы судейские карточки реванша Влада Белаза и Александра Шлеменко на RCC 23

Аудио-версия:
Пресс-служба лиги RCC опубликовала судейские карточки реванша между 41-летним бывшим обладателем титула Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и популярным белорусским бойцом ММА Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Бой завершился победой представителя Беларуси удушающим приёмом в третьем раунде. Таким образом, Белаз стал новым чемпионом RCC в среднем весе. Их бой состоялся сегодня, 12 сентября, в Челябинске.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Владислав Ковалёв
Окончено
TSUB
Александр Шлеменко

Интересно, что один из судей отдал первый раунд в пользу Шлеменко. И к моменту начала третьего раунда общий вердикт судей был таковым — 20-18, 20-18 в пользу Белаза и 19-19.

Фото: Пресс-служба RCC

Первый бой между Владиславом и Александром состоялся 31 мая в Екатеринбурге и стал главным событием мероприятия RCC 22. Бой завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов

Последний шаг перед UFC? Белаз заставил Шлеменко «уснуть» и стал историческим чемпионом
Последний шаг перед UFC? Белаз заставил Шлеменко «уснуть» и стал историческим чемпионом
