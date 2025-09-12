Магомед Исмаилов отреагировал на победу Влада Белаза в реванше с Александром Шлеменко

39-летний именитый боец смешанных единоборств россиянин Магомед Исмаилов отреагировал на победу чемпиона RCC в среднем весе белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, в реванше с экс-обладателем титула Bellator в категории до 84 кг россиянином Александром Шлеменко. Их поединок состоялся 12 сентября на турнире RCC 23 и завершился победой белорусского бойца удушающим приёмом в третьем раунде.

«Ошалеееееть, сломаю [Белаза]», — написал Исмаилов на своей странице в социальной сети.

Владиславу Ковалёву 27 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет восемь побед и два поражения.

Магомед к настоящему моменту в ММА имеет в своём рекорде 18 побед, три поражения, а один бой был признан ничьей.