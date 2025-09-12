«После нашего боя ты вернёшься к работе в шиномонтажке». Анкалаев обратился к Перейре

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к бразильцу Алексу Перейре, ответив на высказывание Поатана. Их реванш состоится 25 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Ты прав – у меня действительно не будет права голоса, потому что ты отправишься спать, а потом вернёшься к работе в шиномонтаже», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.