Турки Аль аш-Шейх сообщил, сколько заработает Канело Альварес за бой с Кроуфордом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что абсолютный чемпион мира по втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, получит за поединок с американцем Теренсом Кроуфордом более $ 100 млн в качестве гарантированной выплаты. Их бой пройдёт 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Нет, вы ошибаетесь с цифрой [$ 100 млн в качестве гонорара Сауля за поединок]. Контракт между нами и Канело гораздо больше», — сказал аш-Шейх на пресс-конференции перед их поединком.

Ранее авторитетная испанская газета Marca сообщила, что Сауль получит гарантированный гонорар в $ 150 млн, а Теренс — $ 50 млн.