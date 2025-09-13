Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турки Аль аш-Шейх сообщил, сколько заработает Канело Альварес за бой с Кроуфордом

Турки Аль аш-Шейх сообщил, сколько заработает Канело Альварес за бой с Кроуфордом
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что абсолютный чемпион мира по втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, получит за поединок с американцем Теренсом Кроуфордом более $ 100 млн в качестве гарантированной выплаты. Их бой пройдёт 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Нет, вы ошибаетесь с цифрой [$ 100 млн в качестве гонорара Сауля за поединок]. Контракт между нами и Канело гораздо больше», — сказал аш-Шейх на пресс-конференции перед их поединком.

Ранее авторитетная испанская газета Marca сообщила, что Сауль получит гарантированный гонорар в $ 150 млн, а Теренс — $ 50 млн.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд: американец заберёт все титулы Альвареса? LIVE
Live
Канело — Кроуфорд: американец заберёт все титулы Альвареса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android