Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов высоко оценил предстоящего соперника своего брата Усмана в PFL

Хабиб Нурмагомедов высоко оценил предстоящего соперника своего брата Усмана в PFL
Комментарии

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов дал оценку ирландцу Полу Хьюзу накануне его реванша со своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым. Их реванш состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«К нему нужно быть готовым, поскольку, если его не прикончить, он продолжит атаковать. Пол определённо заслуживает реванша. Он настоящий претендент», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Первый бой между Усманом и Полом прошёл 25 января на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Он завершился победой россиянина решением большинства судей.

Материалы по теме
«Сломаю его ближе к концу боя». В реванше Нурмагомедова и Хьюза есть интрига
«Сломаю его ближе к концу боя». В реванше Нурмагомедова и Хьюза есть интрига
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android