Хабиб Нурмагомедов высоко оценил предстоящего соперника своего брата Усмана в PFL

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов дал оценку ирландцу Полу Хьюзу накануне его реванша со своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым. Их реванш состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«К нему нужно быть готовым, поскольку, если его не прикончить, он продолжит атаковать. Пол определённо заслуживает реванша. Он настоящий претендент», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Первый бой между Усманом и Полом прошёл 25 января на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Он завершился победой россиянина решением большинства судей.