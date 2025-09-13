Скидки
Дана Уайт однозначно ответил насчёт шансов проведения боя по боксу Канело — Топурия

Президент UFC Дана Уайт однозначно ответил насчёт проведения поединка по боксу между 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и 35-летним абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело.

«Я очень надеюсь, что нет [этот поединок не будет организован]», — сказал Уайт на пресс-конференции боя Канело — Кроуфорд.

Напомним, Альварес в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

