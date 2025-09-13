Азамат Бекоев намекнул на готовность подраться с Пауло Костой

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев намекнул, что готов провести следующий бой против бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразильца Пауло Косты, выйдя на замену соотечественнику Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет.

«Пауло ищет соперника?» — написал Бекоев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США). К настоящему моменту он идёт на серии из двух побед в лиге.