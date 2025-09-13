Скидки
В Омске убит чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко

Комментарии

31-летний победитель чемпионата Европы — 2008 среди юношей российский боксёр Ловари Михайленко найден убитым в Омске, сообщает телеграм-канал Mash. Тело спортсмена с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его квартире 10 сентября.

По версии следствия, убийство стало результатом конфликта между Михайленко и его 23-летним гостем, в ходе которого подозреваемый выстрелил боксёру в голову из пистолета ТТ, после чего покинул город.

Сообщается, что подозреваемый задержан правоохранительными органами в Новосибирской области, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Видео: Евсеев: хотели ограбить – не получилось. Тогда попытались убить:

Комментарии
