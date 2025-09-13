Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны результаты взвешивания всех участников Noche UFC

Стали известны результаты взвешивания всех участников Noche UFC
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) рпошла церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 259 (Noche UFC), главным событием которого станет бой в полулёгком весе между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой.

UFC 2025. UFC Fight Night 259, Сан-Антонио, США
Диего Лопес — Жан Силва
14 сентября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Диего Лопес
Не началось
Жан Силва

Единственным участником бойцовского вечера, не уложившимся в заданный вес, стал американец Келвин Гастелум, на 2,27 кг превысивший лимит средней весовой категории.

Все результаты взвешивания Noche UFC

Основной кард

Диего Лопес (66,22 кг) – Жан Силва (66,04 кг);
Роб Фонт (61,23 кг) – Давид Мартинес (61,47 кг);
Рафа Гарсия (70,55 кг) – Джаред Гордон (70,76 кг);
Келвин Гастелум (86,64 кг) – Дастин Штольцфус (84,16 кг);
Александр Эрнандес (70,55 кг) – Диего Феррейра (70,76 кг);
Сантьяго Луна (61,69 кг) – Куанг Ле (61,69 кг).

Предварительный кард

Хосе Медина (84,37 кг) – Душко Тодорович (84,37 кг);
Клаудио Пуэльес (70,76 кг) – Жоаким Силва (70,76 кг);
Татьяна Суарес (52,40 кг) – Аманда Лемос (52,62 кг);
Хесус Агилар (57,15 кг) – Луис Гуруле (56,91 кг);
Закари Риз (84,16 кг) – Седрик Дюма (84,37 кг);
Алессандро Коста (56,91 кг) – Олден Кория (57,15 кг);
Монтсеррат Рендон (61,69 кг) – Элис Перейра (61,69 кг);
Родриго Сезинандо (77,34 кг) – Даниил Донченко (77,56 кг).

Видео: Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC

Материалы по теме
Зарабатывают миллионы, но молчат. Жизнь бойцов UFC реально похожа на сказку?
Зарабатывают миллионы, но молчат. Жизнь бойцов UFC реально похожа на сказку?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android