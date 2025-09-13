Стали известны результаты взвешивания всех участников Noche UFC

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) рпошла церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 259 (Noche UFC), главным событием которого станет бой в полулёгком весе между бразильцами Диего Лопесом и Жаном Силвой.

Единственным участником бойцовского вечера, не уложившимся в заданный вес, стал американец Келвин Гастелум, на 2,27 кг превысивший лимит средней весовой категории.

Все результаты взвешивания Noche UFC

Основной кард

Диего Лопес (66,22 кг) – Жан Силва (66,04 кг);

Роб Фонт (61,23 кг) – Давид Мартинес (61,47 кг);

Рафа Гарсия (70,55 кг) – Джаред Гордон (70,76 кг);

Келвин Гастелум (86,64 кг) – Дастин Штольцфус (84,16 кг);

Александр Эрнандес (70,55 кг) – Диего Феррейра (70,76 кг);

Сантьяго Луна (61,69 кг) – Куанг Ле (61,69 кг).

Предварительный кард

Хосе Медина (84,37 кг) – Душко Тодорович (84,37 кг);

Клаудио Пуэльес (70,76 кг) – Жоаким Силва (70,76 кг);

Татьяна Суарес (52,40 кг) – Аманда Лемос (52,62 кг);

Хесус Агилар (57,15 кг) – Луис Гуруле (56,91 кг);

Закари Риз (84,16 кг) – Седрик Дюма (84,37 кг);

Алессандро Коста (56,91 кг) – Олден Кория (57,15 кг);

Монтсеррат Рендон (61,69 кг) – Элис Перейра (61,69 кг);

Родриго Сезинандо (77,34 кг) – Даниил Донченко (77,56 кг).

Видео: Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC