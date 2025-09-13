Сауль «Канело» Альварес и Теренс Кроуфорд провели финальную битву взглядов

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялась финальная битва взглядов абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и бывшего абсолютного чемпиона мира в полусреднем и первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Фото: Скрин трансляции

Бой между 35-летним Саулем Альваресом и 37-летним Теренсом Кроуфордом пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября мск в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях вечера.

Видео: Главные победы в карьере Канело Альвареса