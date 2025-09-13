Стердаун главного боя Noche UFC Диего Лопес — Жан Силва

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) состоялась битва взглядов бразильских бойцов полулёгкого веса Диего Лопеса и Жана Силвы. Поединок между Лопесом и Силвой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 259 (Noche UFC).

Вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 259 (Noche UFC) с главным боем Диего Лопес — Жан Силва пройдёт в Сан-Антонио в ночь с 13 на 14 сентября мск. Ранее спортсмены провели церемонию взвешивания, по результатам которой вес Лопеса составил 66,22 кг, вес Силвы — 66,04 кг.

