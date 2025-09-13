Стердаун главного боя Noche UFC Диего Лопес — Жан Силва
Поделиться
В ночь с 12 на 13 сентября мск в Сан-Антонио (США, штат Техас) состоялась битва взглядов бразильских бойцов полулёгкого веса Диего Лопеса и Жана Силвы. Поединок между Лопесом и Силвой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 259 (Noche UFC).
UFC 2025. UFC Fight Night 259, Сан-Антонио, США
Диего Лопес — Жан Силва
14 сентября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Диего Лопес
Не началось
Жан Силва
Вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 259 (Noche UFC) с главным боем Диего Лопес — Жан Силва пройдёт в Сан-Антонио в ночь с 13 на 14 сентября мск. Ранее спортсмены провели церемонию взвешивания, по результатам которой вес Лопеса составил 66,22 кг, вес Силвы — 66,04 кг.
Видео: Диего Лопес плачет в раздевалке после поражения от Волкановски
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
08:06
-
07:53
-
06:29
-
01:29
-
00:21
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2025
-
23:27
-
23:15
-
22:10
-
21:39
-
20:46
-
20:27
-
20:18
-
20:09
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:12
-
18:12
-
17:40
-
17:22
-
16:37
-
16:30
-
16:00
-
15:56
-
15:36
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:30
-
12:45
-
12:30
-
11:50