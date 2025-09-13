Канело и Кроуфорд определились с перчатками для боя в Лас-Вегасе

35-летний абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес и 37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд выбрали экипировку, в которой выйдут на предстоящий поединок. Канело будет использовать перчатки собственного бренда No Boxing No Life, а Кроуфорд — продукцию компании Everlast, амбассадором которой он является уже несколько лет.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.