Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивесон одержал победу в дебютном бою ММА

Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивесон в ночь на 13 сентября провёл дебютный поединок в смешанных единоборствах. На турнире LFA 217 в Приор-Лейк, штат Миннесота, он встретился с Брэйденом Питерсоном и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Стивесон вышел на бой под руководством бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса. Несмотря на несколько пропущенных ударов по ногам в начале встречи, американец быстро провёл тейкдаун и обрушил серию ударов сверху, вынудив рефери остановить бой на отметке 1:38 первого раунда.

Для 24-летнего Стивесона это был дебют в ММА. До перехода в смешанные единоборства он завоевал олимпийское золото в Токио-2020 и дважды становился чемпионом NCAA.