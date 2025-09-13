Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев сделали вес перед поединком

В субботу, 13 сентября, в Японии прошла церемония взвешивания боксёрского вечера, в главном поединке которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титула с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан).

Фото: Скриншот из социальных сетей

Оба атлета уложились в лимит своей весовой категории — 55,34 кг. Иноуэ показал на весах 55,2 кг, в то время как Ахмадалиев оказался легче — 55 кг. После взвешивания бойцы устроили битву взглядов, а позже пожали друг другу руки.

На данный момент Иноуэ располагается на третьей строчке в рейтинге P4P от журнала The Ring: впереди только Александр Усик и Теренс Кроуфорд.