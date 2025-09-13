Кроуфорд в социальных сетях поставил метку «синнабон» на Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе представитель США Теренс Кроуфорд назвал в социальных сетях абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе 35-летнего мексиканца Сауля «Канело» Альвареса синнабоном.

Синнабон — это мучной сладкий продукт, представляющий собой мягкую, пышную булочку с корицей и сливочно-сырной глазурью.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.