Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме в июне 2026 года

Конор Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме в июне 2026 года
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что выйдет в октагон на турнире UFC, который пройдёт на территории Белого дома в июне 2026 года.

«Это точно моё событие. Я очень рад, что возвращаюсь. И какое ещё может быть место лучше, чем лужайка у Белого дома, чтобы показать, что я умею делать лучше всего. Я невероятно взволнован, мотивирован и полон энергии. Пусть это произойдёт», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Ранее президент UFC Дана Уайт ответил, готов ли устроить Макгрегору бой на турнире UFC в Белом доме. Он выразил надежду на то, что Макгрегор примет участие в турнире.

Материалы по теме
Дана Уайт ответил, готов ли устроить Макгрегору бой на турнире UFC в Белом доме
Материалы по теме
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android