Конор Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме в июне 2026 года

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что выйдет в октагон на турнире UFC, который пройдёт на территории Белого дома в июне 2026 года.

«Это точно моё событие. Я очень рад, что возвращаюсь. И какое ещё может быть место лучше, чем лужайка у Белого дома, чтобы показать, что я умею делать лучше всего. Я невероятно взволнован, мотивирован и полон энергии. Пусть это произойдёт», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Ранее президент UFC Дана Уайт ответил, готов ли устроить Макгрегору бой на турнире UFC в Белом доме. Он выразил надежду на то, что Макгрегор примет участие в турнире.