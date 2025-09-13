Райан Гарсия сделал прогноз на бой между Кроуфордом и Канело

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о возможном исходе боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем «Канело» Альваресом. Он отметил, что уважает стиль Кроуфорда, но считает, что Канело победит.

«Кроуфорд — настоящий пёс!!! Обожаю его бои и уважаю его искусство бокса!!! Но я считаю, что Канело принимает все ставки», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдёт в ночь с 13 на 14 сентября на турнире в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.