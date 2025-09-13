Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко прокомментировал поражение в бою с Белазом

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал своё поражение в поединке за титул чемпиона RCC против Владислава Ковалёва, более известного как Белаз.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Владислав Ковалёв
Окончено
TSUB
Александр Шлеменко

«Друзья, всем привет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. К сожалению, бой за титул первого чемпион RCC я проиграл. Белаз молодец, в этом бою он был лучше, чем я. Поэтому ещё раз хочу всех поблагодарить за поддержку, за то, что, несмотря ни на что, всегда рядом. И большая благодарность всем. Спасибо», — сказал Шлеменко в своём телеграм-канале.

Ковалёв задушил на второй минуте третьего раунда 41-летнего бывшего обладателя титула Bellator в среднем весе Шлеменко в реванше, который состоялся сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске. Таким образом, Белаз стал первым, а также новым чемпионом RCC в среднем весе.

