Александр Шлеменко прокомментировал поражение в бою с Белазом

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал своё поражение в поединке за титул чемпиона RCC против Владислава Ковалёва, более известного как Белаз.

«Друзья, всем привет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. К сожалению, бой за титул первого чемпион RCC я проиграл. Белаз молодец, в этом бою он был лучше, чем я. Поэтому ещё раз хочу всех поблагодарить за поддержку, за то, что, несмотря ни на что, всегда рядом. И большая благодарность всем. Спасибо», — сказал Шлеменко в своём телеграм-канале.

Ковалёв задушил на второй минуте третьего раунда 41-летнего бывшего обладателя титула Bellator в среднем весе Шлеменко в реванше, который состоялся сегодня, 12 сентября, на турнире RCC 23 в Челябинске. Таким образом, Белаз стал первым, а также новым чемпионом RCC в среднем весе.