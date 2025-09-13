«Добро пожаловать». Белаз выложил фото с поясом в кровати после победы над Шлеменко

Действующий обладатель чемпионского титула RCC в среднем весе белорус Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, выложил в социальных сетях фотографию с поясом после победы над российским бойцом смешанного стиля Александра Шлеменко 12 сентября.

«Добро пожаловать в семью», — подписал изображение в социальных сетях Ковалёв.

Ковалёв задушил на второй минуте третьего раунда 41-летнего бывшего обладателя титула Bellator в среднем весе Шлеменко в реванше, который состоялся в пятницу на турнире RCC 23 в Челябинске. Таким образом, Белаз стал новым чемпионом RCC в среднем весе. После поединка белорусский атлет бросил вызов Магомеду Исмаилову.